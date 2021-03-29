Alex de Souza 60 gün tesislerde yatacak

Sao Paulo'nun futbol direktörü Belmonte, Alex de Souza'nın U20 teknik direktörü olduğunu duyurdu. Brezilyalı futbol adamı, işleyişi anlamak adına tesislerde yatıp kalkacak.

Sao Paulo Futbol Direktörü Carlos Belmonte, U20 takımının teknik direktörü olan Alex de Souza hakkında konuştu.

"60 GÜN TESİSLERDE YATACAK"

Carlos Belmonte, "Alex, uygun bir maaşla Sao Paulo U20 teknik direktörü oldu. Bu iş için çok yetenekli. Bu işi gururla yapacağını ve altyapı tesislerindeki işleyişi tam anlamıyla analiz etmek adına 60 gün boyunca tesislerde yatıp kalkacağını söyledi." dedi.





"ALEX'TEN AŞIRI ETKİLENDİLER"

Alex'in göreve alınış süreciyle ilgili konuşan Belmonte, "Futbol Koordinatörümüz Muricy Ramalho ve Futboldan Sorumlu Yöneticimiz Maros Biasotto, Alex ile görüştü. Ben Alex ile bizzat konuşmadım. Ramalho ve Biasotto bana gelerek durumu anlattı. Alex, onları çok etkilemiş. Böyle iki büyük ismi etkilediyse benim için yeterlidir. Ben sadece işin finansal kısmına bakarım. Bence çok doğru bir iş yaptık." ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

FENERBAHÇELİLERİN GÖZÜ ALEX'TE

Sarı-lacivertli taraftarlar, 8.5 sene boyunca Fenerbahçe formasını terleten Alex de Souza'nın teknik direktörlük kariyeriyle yakından ilgileniyor.

Bir türlü ideal teknik direktörünü bulamayan Fenerbahçe'de Alex'in gelişimi de takip edilecek.