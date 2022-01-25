Alex de Souza: Amacım eğitim vermek

Sao Paulo U20 takımı teknik direktörü Alex de Souza, sezonu değerlendirdi.

Alex de Souza, teknik direktörlükteki ilk sezonunu tamamladı.

Sao Paulo U20 takımı ile birlikte Brezilya finaline yükselen ve Brezilya Gençler Kupası'nad yarı finale ulaşarak beklentileri aşan Alex de Souza, "Bunun altyapı futbolu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Futbolculara eğitim veriyorum ve üst takıma hazırlıyorum. Futbolda her zaman kazanmak isterim, bu kesin ama burada asıl önceliğim futbolculara eğitim vermek." ifadelerini kullandı.

"SEZON BOYUNCA İYİ İŞLER YAPTIK"

17-20 yaş arasındaki gençleri eğitmenin özen ve dikkat gerektirdiğini belirten Alex, "Futbol antrenmanlarında onlara eğitim vermek zorundayım. Sezon boyunca iyi işler yaptık ve maçlara hakim olan futbol oynadık. Şimdi üst takımdaki karar vericiler, bu oyuncuları değerlendirecekler." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Sezon içerisinde Marquinhos ve Juan gibi iki önemli ismini a takım kadrosuna vermesine karşın Alex de Souza'nın yönetimindeki Sao Paulo U20 takımı, 48 maçta 29 kez kazanıp sadece 9 kez mağlup oldu, 108 gol atıp 48 gol yedi.



