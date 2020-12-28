Euro
9.2333
-0.09%
Dolar
7.5722
-0.19%
Altın
457.74
-0.19%
Borsa
1.426
0%
Bitcoin
201.837
-0.11%
EXEN Coin
10.71
0.46%
12ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 12 C
    Alex de Souza antrenör olacak

    Alex de Souza antrenör olacak

    Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza, yorumculuğu bırakarak antrenörlük kariyerine başlayacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2020 - 02:08
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    ESPN Brazil kanalında 5.5 yıldır yorumculuk yapan Alex de Souza, buradaki işini neden bıraktığına dair sosyal medyada bir takipçisinin sorusunu "Antrenör olacağım" sözleriyle yanıtladı.

    NOBRE, "FENERBAHÇE'Yİ DÜŞÜNÜYOR" DEMİŞTİ

    Sezon başında Anadolu Ajansı'na konuşan teknik direktör Mert Nobre, Alex'in Fenerbahçe hayaliyle ilgili şunları söylemişti:

    "Alex'in kafasında Fenerbahçe var. Belki bir teklif gelir. Alex kursa başladı, lisansını aldı. Ne zaman olur, düşüncesini bilemiyorum. Bunu sadece kendisini bilir. Alex bambaşka bir oyuncuydu. İnanılmaz akıllı bir oyuncu. Her maçta en az 4-5 net pozisyon hazırlar. Herkesi normal olarak görürsek, Alex ekstraydı. Çok akıllı bir futbolcuydu."

    Alex de Souza antrenör olacak #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir