Alex de Souza'dan kostümlü paylaşım

Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'nun U20 takımını çalıştıran Alex de Souza'nın paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'nin efsane isimleri arasında yer alan Alex de Souza'nın son fotoğrafı viral oldu.

Son dönemde yaşanan zorluklara dikkat çeken Alex, pandemi ve Rus-Ukrayna savaşından dolayı ortamın çok gerildiğini ifade etti.

"KARNAVALLAR SORUNLARI UNUTTURMAK İÇİN EN ÖNEMLİ ARAÇ"

Çocukluğundan beri Karnavalların sorunları unutturmaya yönelik en önemli eğlence aracı olduğunu ifade eden Alex de Souza, giydiği kostümle sosyal medyada gündem oldu.

Görenlerin tanıyamadığı Alex'in fotoğrafına binlerce beğeni yağdı.