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    Alex de Souza'nın acı günü: Babasını kaybetti

    Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza'nın babası Adenir Souza hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2022 - 07:17
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    Alex de Souza'nın acı günü: Babasını kaybetti

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski yıldız oyuncusu Alex De Souza'nın babası Adenir Souza, yaşamını yitirdi.

    "Seni çok sevdim, hep seveceğim yaşlı adam"

    Alex De Souza, Instagram hesabından babası için duygusal bir mesaj paylaşırken, "Bana verdiğin her şey için teşekkürler. Başka bir boyutta kesinlikle buluşacağız. Biz kalanlar, yollarımızı takip etmek için gereken ışığa sahip olabiliriz. Her şey için teşekkürler. Sen çok sevdim yaşlı adam. Ve hep seni seveceğim" ifadelerini kullandı.

    Sao Paulo ve Palmerias'tan taziye mesajı

    Alex de Souza'nın eski kulüplerinden Sao Paulo ve Palmeiras, Alex için baş sağlığı mesajşayı paylaştı.

    Palmeiras, "İdolümüz Alex'in babası Adenir Rodrigues de Souza'nın ölüm haberini büyük bir üzüntüyle aldık. Bu acıyı derinden üzüyor ve aile ve dostlarımıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleriyle başsağlığı mesajı yayınladı.

    Alex de Souza nın acı günü: Babasını kaybetti #1

    Alex de Souza nın acı günü: Babasını kaybetti #2


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