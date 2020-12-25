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Alex Teixeira 80 milyon euro için Çin pasaportu alacak

Alex Teixeira 80 milyon euro için Çin pasaportu alacak

Jiangsu Suning'in 4 yıl için 80 milyon euro teklif ettiği Alex Teixeira, yabancı sınırına takılmamak ve Çin Milli Takımı'nda oynamak için Çin pasaportu alacak.