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- Alex Teixeira 80 milyon euro için Çin pasaportu alacak
Alex Teixeira 80 milyon euro için Çin pasaportu alacak
Jiangsu Suning'in 4 yıl için 80 milyon euro teklif ettiği Alex Teixeira, yabancı sınırına takılmamak ve Çin Milli Takımı'nda oynamak için Çin pasaportu alacak.
- Haber Merkezi
- 25.12.2020 - 12:26
- Güncelleme : 25.12.2020 - 12:51
5 sezondur Çin'de Jiangsu Suning forması giyen Alex Teixeira, Çin'de kalabilmek için pasaport almaya hazırlanıyor.
Bir dönem Shakhtar forması giyen oyuncunun takımıyla olan kontratı 31 Aralık'ta sona eriyor. Brezilyalı oyuncunun ligden birçok talibi bulunuyor.
80 MİLYON EURO
Shanghai SIPG takımı haftalık 450 bin euroluk maaşla Teixeira'nın kapısını çalmaya hazırlanırken, 30 yaşındaki futbolcunun takımı Jiangsu Suning de oyuncuya 4 yıllık 80 milyon euroluk yeni bir teklif sunacak.
ÇİN PASAPORTU ALACAK
Alex Teixeria, aynı zamanda gelecek yıl Çin pasaportu almaya hak kazanacak.
Böylelikle oyuncu hem Çin'de yabancı sınırına takılmayacak hem de Çin Milli Takımı'nda oynayabilecek.