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    Alex Teixeira 80 milyon euro için Çin pasaportu alacak

    Jiangsu Suning'in 4 yıl için 80 milyon euro teklif ettiği Alex Teixeira, yabancı sınırına takılmamak ve Çin Milli Takımı'nda oynamak için Çin pasaportu alacak.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2020 - 12:26
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 12:51
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    Alex Teixeira 80 milyon euro için Çin pasaportu alacak

    5 sezondur Çin'de Jiangsu Suning forması giyen Alex Teixeira, Çin'de kalabilmek için pasaport almaya hazırlanıyor.

    Bir dönem Shakhtar forması giyen oyuncunun takımıyla olan kontratı 31 Aralık'ta sona eriyor. Brezilyalı oyuncunun ligden birçok talibi bulunuyor.

    80 MİLYON EURO

    Shanghai SIPG takımı haftalık 450 bin euroluk maaşla Teixeira'nın kapısını çalmaya hazırlanırken, 30 yaşındaki futbolcunun takımı Jiangsu Suning de oyuncuya 4 yıllık 80 milyon euroluk yeni bir teklif sunacak.

    ÇİN PASAPORTU ALACAK

    Alex Teixeria, aynı zamanda gelecek yıl Çin pasaportu almaya hak kazanacak.

    Böylelikle oyuncu hem Çin'de yabancı sınırına takılmayacak hem de Çin Milli Takımı'nda oynayabilecek.

    Alex Teixeira 80 milyon euro için Çin pasaportu alacak #1

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