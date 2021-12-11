Alex Telles: Galatasaray'ı kalbimde taşıyorum

Manchester United forması giyen Alex Telles, verdiği röportajda eski takımı Galatasaray ile ilgili, "Galatasaray'ı her zaman kalbimde taşıyorum." dedi.

Galatasaray'ın 2014 yılında Gremio'dan transfer ettiği ve Avrupa futboluyla tanıştırdığı sol bek Alex Telles, önce Porto'da forma giydi, ardından da Manchester United'a transfer oldu.

Alex Telles, Galatasaray’la ilgili S Sports’a açıklamalarda bulundu.

“HER ZAMAN KALBİMDE TAŞIYORUM”

Sarı-kırmızılıları unutamadığını belirten Telles, "Galatasaray'ı her zaman kalbimde taşıyorum. Türkiye Ligi'nde oynayan arkadaşlarım var. Galatasaray'da hala yakın arkadaşlarım var. Muslera, tercüman Mert çok yakın arkadaşlarım.





“GALATASARAY’IN MAÇLARINI DA TAKİP EDİYORUM”

Hala onlarla konuşuyorum ve Galatasaray'ın maçlarını takip ediyorum. Çok minnettar olduğum bir kulüp. Orada hala çok sevildiğimi biliyorum. Dediğim gibi Galatasaray çok minnettar olduğum bir kulüp ve onları her zaman takip ediyorum." ifadelerini kullandı.