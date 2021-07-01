Alex Telles: Galatasaray'ı ömür boyu unutamam

Bir zamanlar Galatasaray forması giyen Alex Telles, "Galatasaray bana Avrupa'nın kapılarını açan kulüp. Galatasaray, benim için çok özel bir takım" ifadelerini kullandı.

2014-2016 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve şu sıralarda İngiliz devi Manchester United için mücadele veren 28 yaşındaki sol bek Alex Telles, İstanbul'daki günlerini anlattı ve hedeflerine değindi.

Telles açıklamalarında, “İstanbul'a çok büyük sevgim var. Orada 2 yıl yaşadım, Galatasaray bana Avrupa'nın kapılarını açan kulüp. Galatasaray, benim için çok özel bir takım. Bana Şampiyonlar Ligi'nde dolu bir statta oynama şansı verdiler. Türklerin fanatiklikliğinin farkındaydım ve havaalanında ülkeye ilk ayak bastığımdan sonra harika bir parti başladı.





"ÖMÜR BOYU UNUTAMAYACAĞIM ŞEYLER YAŞADIM"

Gençtim ve ilk başlarda korktum ancak sonra bana inanılmaz bir özgüven verdiler. Galatasaray'da 2 yıl geçirdim ve 4 kupa kazandım. Şehir harikaydı, büyük ve farklı bir kültür, farklı bir dil demekti. Bu benim karakterimi zenginleştirmemi sağladı. Kariyerimde çok güzel bir bölümdü, ömür boyu unutamayacağım şeyler yaşadım.





"MANCINI'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Milan da kariyerimin önemli bir bölümünü geçirdiğim yer oldu. Saha dışında da çok şey öğrendim. Galatasaray'da hocam olan Mancini beni İtalya'ya götürdü. Ona çok büyük saygım var. Ondan çok şey öğrendim, pozisyon almayı, daha iyi yemeyi, daha iyi giyinmeyi öğrendim. Milano gerçekten modanın şehri, birçok şey öğreniyorsun.” ifadelerini kullandı.