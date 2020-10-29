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    Alex Telles koronavirüse yakalandı

    Manchester United'ın yeni transferi Alex Telles'in, koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2020 - 11:38
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 11:51
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    Alex Telles koronavirüse yakalandı

    Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan Leipzig maçının kadrosunda yer almayan Alex Telles hakkında konuştu.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Solskjaer, koronavirüse yakalanan Brezilyalı futbolcunun semptom göstermediğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

    Bir dönem Galatasaray forması da giyen 27 yaşındaki sol bek, Porto'dan Manchester United'a transfer olmuştu.

    Alex Telles koronavirüse yakalandı #1

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