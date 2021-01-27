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    Alexander Sörloth: Türkiye'de gol atınca kraldım

    Alexander Sörloth: Türkiye'de gol atınca kraldım

    Trabzonspor'da fırtına gibi esen ve ardından Almanya'ya transfer olan Alexander Sörloth Türkiye ve Almanya'daki durumuyla ilgili özel itiraflarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2021 - 13:44
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 14:04
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    Leipzig’de beklentilerin altında kalan Alexander Sörloth’un sürekli olarak Türkiye’ye döneceği iddia ediliyor… Norveçli oyuncu Almanya’dan SportBuzzer’a konuştu.

    “Leipzig’teki dinamikler nasıl?” sorusuna; “Burada kesinlikle çok fazla kahkaha var, takımda iyi bir yoldaşlığımız var! Takım çok genç, 25 yaşında zaten yaşlılardan biriyim. Trabzonspor'da ve Crystal Palace'da durum tam tersiydi.” dedi.

    Alexander Sörloth: Türkiye de gol atınca kraldım #1

    "MEDYAYI OKUMAYI TÜRKİYE'DE BIRAKTIM"

    Norveçli oyuncu baskı konusunda ise; “En büyük baskıyı kendim yapıyorum. Kendimle ilgili basında çıkan haberleri okumam. Bunu Türkiye'de zor yoldan öğrendim. Trabzonspor'da gol atmadıysam elbette yeterince iyi değildim. Ama bir gol atarsam kraldım. Bu yüzden Türkiye'de okumayı bıraktım. Bu hiç de saygısızlık demek değil, benim için daha iyi. Çünkü iyiyseniz, kolayca kurtulabilirsiniz, ancak kötüyseniz, kendiniz hakkında yazılanlarla kendinizi parçalayabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

    Alexander Sörloth: Türkiye de gol atınca kraldım #2

    "TÜRKİYE'DE FAZLA TAKTİK YOKTU"

    Ayrıca; “Türkiye'de benim işim rakiplere gol atmaktı. Basitçe söylemek gerekirse, çok fazla taktik yoktu. Burada taktiklere çok daha fazla önem veriyorsunuz çünkü rakipler Leipzig'den çok daha iyi. Bu benim için büyük bir değişiklikti.” açıklamalarında bulundu.

    Alexander Sörloth: Türkiye de gol atınca kraldım #3

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