Euro
9.3516
-0.39%
Dolar
7.8137
-0.74%
Altın
449.33
-1.9%
Borsa
1.329
-1.02%
Bitcoin
139.500
4.43%
EXEN Coin
8.96
-5.78%
11ºC
İstanbul
Puslu güneşli 11 C
    Alexander Sörloth penaltı kaçırdı

    Alexander Sörloth penaltı kaçırdı

    Leipzig'in Trabzonspor'dan büyük umutlarla transfer ettiği Alexander Sörloth, çıktığı 10 maçta henüz golle tanışamadı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2020 - 10:34
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Bundesliga'nın 9. haftasında Leipzig, sahasında Arminia Beilefeld'i konuk etti.

    PENALTI KAÇIRDI

    Ev sahibi ekibin 2-1 kazandığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Alexander Sörloth, mücadelenin 73. dakikasında penaltı kaçırdı.

    10 MAÇ 0 GOL

    8'i lig, 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere Alman ekibiyle toplam 10 maça çıkan Norveçli forvet, henüz golle tanışamadı.

    Alman taraftarlar, beklentileri karşılayamayan 24 yaşındaki oyuncuyu sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tuttu.

    Alexander Sörloth penaltı kaçırdı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir