Alexander Sörloth penaltı kaçırdı

Leipzig'in Trabzonspor'dan büyük umutlarla transfer ettiği Alexander Sörloth, çıktığı 10 maçta henüz golle tanışamadı.

Bundesliga'nın 9. haftasında Leipzig, sahasında Arminia Beilefeld'i konuk etti.

PENALTI KAÇIRDI

Ev sahibi ekibin 2-1 kazandığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Alexander Sörloth, mücadelenin 73. dakikasında penaltı kaçırdı.

10 MAÇ 0 GOL

8'i lig, 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere Alman ekibiyle toplam 10 maça çıkan Norveçli forvet, henüz golle tanışamadı.

Alman taraftarlar, beklentileri karşılayamayan 24 yaşındaki oyuncuyu sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tuttu.