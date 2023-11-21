Alexander Sörloth'tan açıklama: Trabzon'u özledim Trabzonspor'da yalnızca bir sezon geçirmesine rağmen taraftarların sevgilisi olan Alexander Sörloth, sosyal medya hesabından Trabzonspor dönemine dair bir yazı paylaştı.

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Trabzonspor'un unutulmaz forveti Alexander Sörloth'tan taraftarlara mesaj var.

Sosyal medya hesabından Türk taraftarların kendisine olan ilgisi sorulan Norveçli yıldız, şöyle konuştu:

Kariyerimde çılgın bir deneyimdi. Pazar günü bir maçımız varsa cuma günü taraftarlar antrenman sahasına gelir sizi o atmosfere hazırlardı. Maç olduğu günler inanılmazdı. O maç günlerini özlüyorum. Çünkü stadyumdaki atmosfer, karşılaştırılamaz. Maçtan 1.5 saat önce taraftarların sesini duymaya başlıyorsunuz. Beşiktaş, Fenerbahçe derbilerini hatırlıyorum. Sahada yaşadığım en güzel anlardan biriydi.

İspanya'yı sallıyor

Villarreal'de başarılı bir sezon geçiren Sörloth, Trabzonspor günlerini aratmıyor. La Liga'da Villarreal formasıyla çıktığı 13 maçta 6 gol atan oyuncu 1 de asist yaptı. Sörloth, şu anda İspanyol ekibinin 8 gollü Gerard Moreno'dan sonra en skorer isim oldu.

49 maça çıkmıştı

Trabzonspor formasıyla 49 resmi maça çıkan Alexander Sörloth, bu karşılaşmalarda 33 gol, 11 asistlik skor katkısı sağladı.