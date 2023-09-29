Alexis Beka Beka'dan şoke eden hareket! İntihar girişimi... Nice oyuncusu Alexis Beka Beka, Nice A8 otoyolu üzerinde intihar girişiminde bulunuyor.

ensonhaber.com

Nice oyuncusu Alexis Beka Beka, Nice A8 otoyolu üzerinde Magnan viyadüğünde kız arkadaşı tarafından terk edildiği için intihara teşebbüs ediyor.

BFMTV'de yer alan habere göre, ekiplerin 22 yaşındaki futbolcuyu intihardan vazgeçirmeye çalıştıkları belirtildi.

Orta saha oyuncunun, sevgilisinden ayrıldıktan sonra psikolojisinin bozulduğu ve bu nedenle intihara meyilli olduğu aktarıldı.

Fransız futbolcuyu ikna etmek için jandarma, polis, itfaiye ekiplerinin dışında bir psikoloğun da görevlendirildiği ifade edildi.

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