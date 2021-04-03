Ali Akman: Haaland ve Lewandowski'yi beğeniyorum

Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Ali Akman, Almanya'ya transfer olma sebebi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bursaspor'dan Bundesliga takımı Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman transferiyle ilgili konuştu.

İlk iletişimin amcası Ayhan Akman ile kurulduğunu aktaran genç golcü, "Frankfurt, geçen sezondan beri oynadığım kulüp ve milli takım maçlarını yakından takip etmiş. Amcam (Ayhan Akman) ile iletişime geçerek bana ulaştılar." dedi.

"DOĞRU KARAR VERDİĞİMİ ANLADIM"

Ali Akman konuşmasına şöyle devam etti: "Frankfurt ile yaptığımız görüşmelerde oyun sistemlerine uygun olduğumu ve birçok mevkide oynayabileceğimi düşündüklerini belirttiler. Beni çok istemeleri ve verdikleri güven çok önemliydi. Daha ilk günden doğru karar verdiğimi anladım.

Bundesliga'ya giden oyuncuları inceledim ve Almanya'ya gidenlerin gelişimlerinin daha iyi olduğunu fark ettim. Silva ve Jovic'ten bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Türkiye'den farkı, oyuncuların mental ve kalite olarak daha iyi durumda olmaları."





"LEWA VE HAALAND'I BEĞENİYORUM"

NTV Spor'a konuşan Ali Akman, "2-3 yıl burada iyi performans gösterip daha iyi yerlere gelmek istiyorum. Lautaro Martinez, Agüero, Lewandowski ve Haaland beğendiğim oyuncular forvetler. Oyun stillerinin bana benzediğini düşünüyorum. Onları izleyip kendime bir şeyler katmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.