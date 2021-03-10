Ali Akman: Hayatıma yeni bir sayfa açıyorum

Alman takımı Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman, imza sonrası kulüp resmi sitesine röportaj verdi. Akman, "Taraftarlarımızın önünde oynamayı çok istiyorum" dedi.

Bursaspor ile sözleşmesini olaylı şekilde fesheden Ali Akman, bir süre önce anlaşmaya vardığı Eintracht Frankfurt’a resmen imzayı attı.

Geçtiğimiz hafta Almanya’ya giden ve zorunlu karantina dönemini geride bırakan genç futbolcu, 2025’e kadar kendisini Frankfurt ekibine bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İLK RÖPORTAJI İNGİLİZCE VERDİ

İlk röportajını kulüp resmi sitesine İngilizce olarak veren Akman, “Burada olmam tek kelimeyle tarif edilemez bir duygu. Taraftarlarımızın önünde oynamayı çok istiyorum. Bunun harika bir şey olduğunu tahmin edebiliyorum.” dedi.

"FIRSAT BULACAĞIM YER BURASI"

Genç golcü konuşmasına şöyle devam etti: “Adi Hütter ile konuştuğumda bana inandığını söyledi. Aynısı Fredi Bobic ve Ben Manga da için de geçerli. Benim için en önemlisi, herkesin bana inanması. Hayatımda ve futbol kariyerimde ilerleme kaydetmek için en iyi fırsatları bulacağım yerin burası olduğunu biliyorum.”





"TARAFTAR BENİ İSTEMEDİ"

Bursaspor'da kadro dışı kalmasına da değinen Akman, "Böyle olmasını istemiyordum ama Eintracht Frankfurt formasıyla gördüklerinde bu yolu seçtiler. Taraftar beni istemedi, buna bir şey yapamam. Ancak şu an çok mutluyum ve hayatıma yeni bir sayfa açıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.



Bursaspor ile sözleşme yenilemeyi reddettiği için kadro dışı bırakılan hatta taraftarlar tarafından CİMER’e şikayet edilen Ali Akman’ın transferi, 1 Temmuz 2021 için planlanmıştı.

18 yaşındaki oyuncu; bu sezon Bursaspor formasıyla çıktığı 20 maçta 10 gol ve 4 asist kaydetti.