Ali Akman, Hollanda'da tarihe geçti

Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de oynayan Ali Akman performansıyla adından söz ettiriyor. Hollanda basını genç futbolcu için övgüler yağdırırken Akman, lig tarihine geçti.

Ali Akman Hollanda'da gündem olmaya devam ediyor. Hollanda Ligi'nde haftanın 11'ine seçilen genç forvet performansı ile dikkat çekiyor. Ali Akman NEC Nijmegen formasıyla attığı gol ile önemli bir başarıya imza attı

HOLLANDALILAR SEVİYOR

Eredivisie'de haftanın 11'ine seçilme başarısı gösteren Ali Akman Hollanda'da gündem oldu.

Hollanda basını, başarılı performansıyla büyük yankı uyandıran Ali Akman için, "İzlemek eğlenceliydi, iyi bir oyuncu, top sürme ve o kep hareketiyle de iyi bir gol attı" ifadelerini kullandı.

"GERİ DÖNECEĞİM"

NEC Nijmegen'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Eintracht Frankfurt'ta bulunan Ali Akman, geleceğiyle alakalı olarak şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Frankfurt'a geri döneceğim. Umarım orada kalabilirim. Yazın neler olacağını göreceğiz. Tekrar NEC Nijmegen'e kiralanmak istiyor muyum? Bunun hakkında konuşmak için çok erken. Ama burada harika zaman geçiriyorum. Çok mutluyum.

Kariyerim için gerçekten doğru bir seçim yaptım. Burada çok deneyim kazandım. Burada yalnız olmak kolay değil. Henüz 19 yaşındayım ve bu benim Avrupa'daki ilk sezonum. Taraftarlar, takım arkadaşlarım ve personeller ile iyi vakit geçiriyorum. Her gün ne kadar minnettar olabileceğimi anlıyorum."





"JOHAN CRUYFF YETENEK ÖDÜLÜ"

Ali Akman, Hollanda günlerine ödülle başlamıştı. Genç oyuncu, performansıyla Ağustos ayında en iyi genç futbolcuya verilen "Johan Cruyff Yetenek Ödülü" kazanmıştı.

İLK 11'İN GEDİKLİSİ OLDU

6. gol atmayı başaran Ali Akman, 26. haftanın bitiminde bu sayıya ulaşan en genç oyuncu olma unvanını elde etti.

Bu sezon NEC Nijmegen formasıyla 26 resmi mücadelenin 16'sında ilk 11'de yer alan Ali Akman, bu karşılaşmalarda takımına 6 gol atarak katkı sağladı.