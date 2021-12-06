Ali Akman: Keşke kuzenlerimle oynasak

NEC Nijmegen'de oynayan Ali Akman, "Ayhan amcamın çocukları Galatasaray'da oynuyor. Bir gün üçümüzün de aynı takımda oynaması harika olurdu" dedi.

Hollanda Ligi takımlarından NEC Nijmegen'de forma giyen Türk futbolcu Ali Akman, yurt dışı serüveni ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hollanda macerasının zor başladığını anlatan Akman, "Hollanda maceramın başlangıcı çok zordu. Türkiye'deki ailemi ve arkadaşlarımı çok özledim. Yemek yapmak çok zor. Yeni bir yemek yapmak istediğimde annemi görüntülü olarak arıyorum ve adım adım ne yapacağımı anlatıyor." dedi.

“AMCAM TÜRKİYE’DE EFSANEYDİ”

Amcası Ayhan Akman'ın izinden gitmek istediğini söyleyen genç futbolcu, "Amcam, (Ayhan Akman) Türkiye'de bir efsaneydi. Soyadımla gerçekten gurur duyuyorum. Sık sık amcamdan tavsiyeler alıyorum ve onun izinden gitmek istiyorum. İnsanlar beni tanımıyorken Akman soyadı anıldığında akıllara hep Ayhan geliyordu. Şimdi ise Akman soyadı anıldığında 'Ali mi, Ayhan mı?' diye soruyorlar." ifadelerini kullandı.

“ÜÇÜMÜZÜN AYNI TAKIMDA OYNAMASI HARİKA OLURDU”

Ayhan Akman'ın çocuklarının Galatasaray'da oynadığına ve bir gün kuzenleriyle aynı takımda oynamak istediğine dikkat çeken 19 yaşındaki futbolcu, "Ayhan amcamın çocukları Galatasaray'da oynuyor. Biri profesyonel sözleşmeye imza attı (Hamza Akman), diğeri ise gençlik akademisinde (Efe Akman). Bir gün üçümüzün de aynı takımda oynaması harika olurdu. Ancak önce NEC Nijmegen'de başarılı olmak istiyorum." şeklinde konuştu.