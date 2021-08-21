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Ali Akman, NEC Nijmegen'de ilk golünü attı

Ali Akman, NEC Nijmegen'de ilk golünü attı

Hollanda 1. Ligi'nin 2. haftasında NEC Nijmegen, konuk ettiği Zwolle'yi 2-0 mağlup etti. Takımının ilk golünü kaydeden milli futbolcumuz Ali Akman, Hollanda liginde golle tanışmış oldu.