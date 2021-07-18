Ali Akman'dan klas çalım

Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman hazırlık maçında rakibine attığı nefis çalımla sosyal medyada gündem oldu.

Bursaspor'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan genç golcü Ali Akman hazırlık maçında attığı çalımla dikkat çekti.

Sandhausen ile karşılaşan Frankfurt'ta maçın son dakikalarında topla buluşan 19 yaşındaki oyuncu rakibine klas bir çalım atarak Almanları coşturdu.

Ali Akman'ın klas çalımı - İZLE



Bundesliga ekibinin sosyal medya hesabından da paylaşılan video binlerce kez paylaşılırken maçı anlatan Alman spikerin genç futbolcuya "Pas vermeliydi" şeklinde ufak çaplı eleştirisi de dikkat çekti.

FRANKFURT: BÜYÜK POTANSİYEL

Ayrıca Frankfurt'un Twitter hesabından "Tanıştığımıza memnun oldum Ali Akman. Büyük potansiyel." şeklinde bir yazı yazması da dikkat çekti.