Alice Campello: Morata için Torino ve Madrid'e gittim

Juventus'un golcü futbolcusu Alvaro Morata'nın eşi Alice Campello, "Onunla Madrid'e, Londra'ya, Torino'ya gittim. Nereye transfer olursa oraya gittim. Çünkü aşk fedakarlılık gerektirir" dedi.

Juventus'un İspanyol forveti Alvaro Morata, bu sezon kariyerinin en formda zamanlarını yaşıyor. Morata'nın aşk hayatı da film hikayesi gibi.

İtalyan ekibi ile bu sezon 9 maça çıkan ve 6 gol, 3 asistle 9 gol katkısında bulunan Morata'nın eşi Alice Campello ile evliliğe uzanan ilişkisi bir hayli enteresan.

İtalyan model ve tasarımcı Alice Campello, 28 yaşındaki ünlü futbolcu ile ilişkisine dair açıklamalarda bulundu.

"UZUN SÜRE CEVAP VERMEDİM"

Morata'nın kendisini Instagram'da gördüğünü aktaran Campello, "Benim bir fotoğrafımı görmüş ve birçok insandan benimle tanışmama yardımcı olmalarını istemiş. Ancak hiçbir ortak arkadaşımız yoktu. O da daha sonra bana Instagram'dan mesaj attı. Ben görmezden geldim ve cevap vermedim. Mesajlarına devam etti, ben çok uzun bir süre sonra cevap verdim. Ardından buluştuk. Buluşur buluşmaz benimle ciddi düşündüğünü anladım. Mesela ilk buluşmamızdan iki hafta sonra 8 saat araba sürerek ailemle tanıştı. Ertesi sabah idmanı vardı. Böyle birçok fedakarlık yaptı. Sürekli benimle evlenmek istediğini söylüyordu. İlişkiye başladıktan 8 ay sonra da evlilik teklifinde bulundu." ifadelerini kullandı.

"AŞK FEDAKARLIK GEREKTİRİR"

İlişkiye başladıktan sonra Morata'nın transfer olduğu her yere yerleştiğini söyleyen ünlü model, "Onunla Madrid'e, Londra'ya, Torino'ya gittim. Nereye transfer olursa oraya gittim. Çünkü aşk fedakarlılık gerektirir. Onun benim için yaptıkları gibi..." dedi.

Bu sözler sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar "Fedakarlık dediği yerlere bak" diyerek sözleri tiye aldı.