Alisha Lehmann'dan itiraf! Ahlaksız teklif aldım Dünyaca ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann, çok tanınmış bir isimden aldığı uygunsuz teklif aldığını duyurdu.

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Dünyada kadın futbolunun en çok tanınan isimlerinden biri olan ve sosyal medyada 15.5 milyondan fazla takipçiye sahip olan İsviçreli oyuncu Alisha Lehmann, aldığı skandal teklifle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

2021 yılında bu yana İngiliz ekibi Aston Villa'nın formasın giyen Lehmann, ünlü bir ismin kendisine tutkulu bir gece için 100 bin İsviçre Frangı teklif ettiğini söyledi.

24 yaşındaki forvet oyuncusu Lehmann, bu uygunsuz teklifi reddettiğini belirtti.

"Mesajlar çok iyi tanınan bir kişiden geldi"

Alman rapçi Shirin David'in sunduğu Dir Tea Talk'a katılan Lehmann şu sözleri sarf etti:

Miami’de bir kulüpte bazı arkadaşlarımla buluştum. Cep telefonuma bir mesaj geldi, cevap vermedim ama aynı kişi daha sonra benimle ilgilenen korumama da mesaj attı. Mesajlar çok iyi tanınan bir kişiden geldi. Daha önce bir etkinlikte karşılaşmıştık. Mesajda ‘Alisha’ya onunla bir gece geçirmek için 100 bin İsviçre Frangı ödeyeceğim' yazıyordu.

"Adını açıklayamam"

Alisha Lehmann ayrıca şu ifadeleri kullandı: