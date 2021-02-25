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    Alisson Becker'in babası, gölde boğularak hayatını kaybetti

    Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker'in babası Jose Becker, yüzmek için girdiği baraj gölünde yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2021 - 10:23
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 10:36
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    Alisson Becker'in babası, gölde boğularak hayatını kaybetti

    Premier Lig ekibi Liverpool'un kalesine koruyan Alisson Becker'in acı günü...

    Brezilyalı kalecinin babası Jose Becker'in, yazlığının yakınlarındaki bir gölde boğulduğu açıklandı.

    Alisson Becker in babası, gölde boğularak hayatını kaybetti #1

    ŞÜPHELİ DURUM YOK

    Lavras dol Sul şehri polis müfettiği olayı duyururken, olayda herhangi bir şüpheli durumun olmadığını kaydetti.

    2018'de Roma'dan Liverpool'a transfer olan Alisson, 2019'da FIFA Yılın Kalecisi ödülünü almıştı.

    Küçük kardeşi Muriel ise Brezilya ekibi Fluminense takımının kalesini koruyor.

    Alisson Becker in babası, gölde boğularak hayatını kaybetti #2

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