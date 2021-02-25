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Alisson Becker'in babası, gölde boğularak hayatını kaybetti
Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker'in babası Jose Becker, yüzmek için girdiği baraj gölünde yaşamını yitirdi.
- Haber Merkezi
- 25.02.2021 - 10:23
- Güncelleme : 25.02.2021 - 10:36
Premier Lig ekibi Liverpool'un kalesine koruyan Alisson Becker'in acı günü...
Brezilyalı kalecinin babası Jose Becker'in, yazlığının yakınlarındaki bir gölde boğulduğu açıklandı.
ŞÜPHELİ DURUM YOK
Lavras dol Sul şehri polis müfettiği olayı duyururken, olayda herhangi bir şüpheli durumun olmadığını kaydetti.
2018'de Roma'dan Liverpool'a transfer olan Alisson, 2019'da FIFA Yılın Kalecisi ödülünü almıştı.
Küçük kardeşi Muriel ise Brezilya ekibi Fluminense takımının kalesini koruyor.