Alisson Becker isyan etti: Sürekli maç oynuyoruz Liverpool'un yıldız kalecisi Alisson, yoğun maç takvimine tepki göstererek, oyuncuların yorulduğunu ve daha fazla maçın futbolcular için zorlayıcı olduğunu belirtti.

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Liverpool, Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde AC Milan ile karşı karşıya geliyor. Bu sezon, turnuva yeni bir formatla oynanacak: sekiz maçlık lig aşaması ve son 16 turundan önce iki ayaklı bir play-off turu ihtimali bulunuyor.

Geçen sezon Liverpool, tüm kulvarlarda toplam 58 maç oynadı. Eğer bu sezon da her turnuvada finale kadar ilerlerlerse, Şampiyonlar Ligi play-off turu hariç 65 maç yapmış olacaklar.

"YORULDUK"

Takımın tecrübeli kalecisi Alisson Becker, artan maç sayısı hakkında endişelerini dile getirdi. 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, "Bazen kimse oyunculara daha fazla maç eklenmesi konusunda ne düşündüklerini sormuyor. Belki de bizim fikrimiz önemli değil ama herkes daha fazla maç oynamaktan yorulduğumuzu biliyor." dedi.

"UEFA ve FIFA ÇIKARINI DÜŞÜNÜYOR AMA..."

Alisson, konuyla ilgili şunları ekledi:

"UEFA, FIFA, Premier League ve diğer yerel liglerin kendi çıkarları var, biz bunu anlıyoruz. Ancak makul olan, takvimleri hazırlayanların tüm tarafları, özellikle de oyuncuları dinleyerek ortak bir çözüm bulmaları. Yorgunsanız yüksek seviyede rekabet edemezsiniz. Ben oynadığım her maçta en iyimi vermek istiyorum, ancak şu an futbolun ve oyuncuların iyiliği için bir çözüm yakın görünmüyor."

GEÇEN SEZON SAKATLIĞA RAĞMEN 42 MAÇ

Alisson, geçen sezon Liverpool ve Brezilya Milli Takımı ile sakat olduğu iki aydan fazla süreye rağmen 42 maçta forma giymişti.

AKANJI VE KLOPP DA İSYAN ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Manchester City'nin savunma oyuncusu Manuel Akanji, yoğun maç trafiğinden dolayı 30 yaşında futbolu bırakabileceğine dair espri yapmıştı.

Eski Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp da maç takviminin aşırı yoğunluğuna karşı eleştirilerde bulunup mesleği bırakmıştı.

Maçların yoğunluğu hem oyuncular hem de teknik direktörler arasında ciddi bir tartışma konusu olmaya devam ederken, futbol dünyasında bu konuda ne zaman bir uzlaşma sağlanacağı belirsizliğini koruyor.