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    Alisson'un bıyığı sosyal medyada gündem oldu

    Alisson'un bıyığı sosyal medyada gündem oldu

    Liverpool'un kalecisi Alisson Becker'in yeni tarzı sosyal medyada alay konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2021 - 12:02
    • Güncelleme : 04.04.2021 - 13:06
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    Liverpool deplasmanda Arsenal'e konuk oldu. Rakibini 4 golle rahat geçmesine rağmen, Manchester City'nin Leicester'a karşı galip gelmesiyle şampiyonluk şansını kaybetti.

    Maç'ın ardından şampiyonluk şansının kaybedilmesinden çok kaleci Alisson Becker konuşuldu.

    BIYIĞI OLAY OLDU

    Becker maça yeni tarzıyla çıktı. Bıyık bırakan kaleci Alisson, sosyal medyanın diline düştü. Yeni tarzını birçok kişiye benzeten kullanıcılar, esprili paylaşımlarda bulundu.

    Sanatçı ve oyunculara benzetilen Becker'e yönelik, kullanıcılar genel olarak "Alisson Amca" şeklinde paylaşımlar yaptı.

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