Euro
15.0882
-0.94%
Dolar
13.5192
-0.96%
Altın
777.5830
-1.33%
Borsa
1983
-0.73%
Bitcoin
517.585
0.89%
BTXN Coin
31.94
0.59%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Güneşli 3 C

    Allahyar ve Acun Ilıcalı, Hull City maçını izledi

    Hull City'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh yeni takımının maçını Acun Ilıcalı ise stadyumdan takip etti.
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2022 - 09:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Allahyar ve Acun Ilıcalı, Hull City maçını izledi

    Acun Ilıcalı, Hull City'ye Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'i transfer etti. Hull City, Fenerbahçe'ye yaklaşık 5 milyon Euro'luk bonservis bedelinin yanında sonraki satıştan %50 pay ödeyecek.

    İranlı forvet bugün, Hull City'nin Swansea'yi 2-0 yendiği maçta tribünde yer aldı. Allahyar, yeni takımının sahibi Acun Ilıcalı ile maçı izledi.

    Sarı-lacivertliler, Allahyar'ı 2019-2020 sezonu öncesi İstiklal'den 750 bin euro karşılığında renklerine katmıştı.

    İranlı forvet, kiralık olarak forma giydiği Zorya'da 24 maçta 9 gol - 4 asistle oynamış, ocak ayında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

    Allahyar ve Acun Ilıcalı, Hull City maçını izledi #1

    “YENİ SALAH OLABİLİR”

    Acun Ilıcalı, Allahyar Sayyadmanesh'i Mohamed Salah'a benzetti.

    Ünlü iş insanı, "Ben ve takımım günde 20 saat boyunca transferleri bitirmek için uğraşıyoruz. Büyük mücadeleleri severim. Bu zorluğun da üstesinden geleceğiz. Bir oyuncu halihazırda burada. Bu kişi Allahyar Sayyadmanesh. Allahyar'a çok inanıyorum. Yeni Salah olabilir." diye konuştu.

    Hull City ile ilk maçından galibiyetle ayrılan Shota Arveladze maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    Gürcü teknik direktör Allahyar Sayyadmanesh transferinin bittiğini ve kısa sürede duyurulacağını söyledi.


    Görüş Bildir