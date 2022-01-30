Allahyar ve Acun Ilıcalı, Hull City maçını izledi

Hull City'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh yeni takımının maçını Acun Ilıcalı ise stadyumdan takip etti.

Acun Ilıcalı, Hull City'ye Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'i transfer etti. Hull City, Fenerbahçe'ye yaklaşık 5 milyon Euro'luk bonservis bedelinin yanında sonraki satıştan %50 pay ödeyecek.

İranlı forvet bugün, Hull City'nin Swansea'yi 2-0 yendiği maçta tribünde yer aldı. Allahyar, yeni takımının sahibi Acun Ilıcalı ile maçı izledi.

Sarı-lacivertliler, Allahyar'ı 2019-2020 sezonu öncesi İstiklal'den 750 bin euro karşılığında renklerine katmıştı.

İranlı forvet, kiralık olarak forma giydiği Zorya'da 24 maçta 9 gol - 4 asistle oynamış, ocak ayında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

“YENİ SALAH OLABİLİR”

Acun Ilıcalı, Allahyar Sayyadmanesh'i Mohamed Salah'a benzetti.

Ünlü iş insanı, "Ben ve takımım günde 20 saat boyunca transferleri bitirmek için uğraşıyoruz. Büyük mücadeleleri severim. Bu zorluğun da üstesinden geleceğiz. Bir oyuncu halihazırda burada. Bu kişi Allahyar Sayyadmanesh. Allahyar'a çok inanıyorum. Yeni Salah olabilir." diye konuştu.

Hull City ile ilk maçından galibiyetle ayrılan Shota Arveladze maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Gürcü teknik direktör Allahyar Sayyadmanesh transferinin bittiğini ve kısa sürede duyurulacağını söyledi.