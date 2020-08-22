Alman basını: Modeste kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ın transfer hedeflerinden biri olan Anthony Modeste takımının Köln kampına alınmadı. Alman basını okurlarına futbolcunun transfer olması için kamp kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu.

Siyah-beyazlı ekibin listesindeki isimlerden biri olan Anthony Modeste'nin sağlık sorunları sebebiyle Köln'ün hazırlık kampına götürülmediği açıklandı.

ALMAN BASINI: SAKATLIK BAHANE EDİLİYOR

32 yaşındaki oyuncunun dizinde problemi bulunduğu belirtildi. Ancak bu açıklamalara rağmen Alman basını, Modeste'nin sakatlık sebebiyle değil transfer durumu sebebiyle gözden çıkarıldığını yazdı.

Tecrübeli futbolcunun peşinde Beşiktaş dahil olmak üzere birçok kulüp bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray da oyuncuyla ilgilenmiş ancak transfer sonuçlanmamıştı.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrasında hücum hattında büyük bir boşluk doğdu.