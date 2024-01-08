Alman futbolunun efsanesi Beckenbauer öldü Alman futbol ekolünün en önemli isimlerinden Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti.

AA & Ensonhaber

Almanya Futbol Federasyonu, dünya futbolunun önemli isimlerinden Franz Beckenbauer'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Almanların Der Kaiser'iydi

Der Kaiser lakaplı Alman futbolunun yıldız ismi, teknik direktörüğünün yanında Bayern Münih kulübünün başkanlığını da yapmıştı.

Hem futbolcu hem de hocalığında Almanya'ya Dünya Kupası'nı getirdi

Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak bilinen isim Almanya'nın 1974 ve 1990 Dünya Kupası zaferlerine öncülük etmişti. 1974 Dünya Kupası'nda sahada kaptan olarak şampiyon olan Franz Beckenbauer, 1990 Dünya Kupası'nda da teknik direktör olarak zafere ulaştı.

Ayrıca 2 kez Ballon d'or ödülüne layık görüldü.



Libero mevkisinin mucidi

Modern futbolda libero mevkisinin mucidi olan isim olarak da görülen Beckenbauer, Bayern Münih'le özdeşleşti. 424 Bundesliga maçında forma giyen efsane, 44 gol ve 70 asist üretti.

Hocalık kariyerinde daha çok lig şampiyonluğu yaşadı

Futbolcu olarak 5 kez Bundesliga kazandı ancak teknik direktör olarak daha başarılı bir kariyer ortaya koydu ve 9 kez Bundesliga'yı Bayern Münih'e getirdi.