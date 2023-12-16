Almanya Bundesliga'da taraftarlardan olay protesto! Bundesliga'da taraftarlar, lig yönetimini protesto etti. Maçların ilk 12 dakikasında sessiz kalan futbolseverler, sahaya para çikolata ve tenis topu atarak oyunun 5 dakika durmasına sebep oldu.

ensonhaber.com

Avrupa futbolunun 5 büyük ligi arasında yer alan Almanya Bundesliga'da 15. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Almanya'da bu hafta oynanan maçlarda ilginç görüntüler ortaya çıktı. Taraftar grupları, lig yönetiminin TV ve pazarlama gelirleriyle ilgili aldığı kararı protesto etti.

Para çikolata ve tenis topu attılar

Maçların ilk 12 dakikasında sessiz kalınacağını açıklayan taraftarlar, bu protestoyu ilk olarak Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen maçında uyguladı.

Mönchengladbach ile Bremen'in 2-2 berabere kaldığı maçta ilk 12 dakika sessiz kalan taraftarlar, sahaya para çikolatalar ve tenis topu atarak maçın beş dakika durmasına sebep oldu.

Bu protesto bugün Augsburg - Borussia Dortmund, Bochum - Union Berlin ve oynanan diğer maçlarda da devam etti.

Neler yaşandı?

Pazartesi günü yapılan genel kurul toplantısında lig yönetimi, profesyonel kulüplerden stratejik bir pazarlama ortağıyla somut müzakerelere başlama yetkisi aldı.

Taraftarlar da sürekli değişen yayıncı ve artan maliyetler sebebiyle verilen bu karara tepki gösterdi.