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Almanya Kupası'nın sahibi Leipzig
Almanya Kupası finalinde Freiburg ile Leipzig mücadele etti. Penaltı atışları sonunda Leipzig 5-3'lük skor ile şampiyon oldu.
- 22.05.2022 - 12:45
- Güncelleme : 22.05.2022 - 12:52
Almanya Ligi'nde (Bundesliga) Bayren Munih'in şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından heyecan sona ererken dün akşam Almanya Kupası mücadelesi için Freiburg ile Leipzig karşı karşıya geldi.
Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve 74 bin 322 seyircinin izlediği karşılaşmada Freiburg, 19. dakikada Maximilian Eggestein'in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Normal süre berabere tamamlandı
Çekişmeli geçen ikinci yarıda Leipzig 76. dakikada Christopher Nkunku'nun golüyle durumu 1-1'e getirdi.
Uzatmalarda da gol olmadı ve penaltılara gidildi
Kalan bölümde başka gol olmayınca maçın normal süresi 1-1 berabere sonuçlandı. Uzatma bölümlerinde gol sesi çıkmayınca da penaltı atışlarına geçildi.
Şampiyon Leipzig
Leipzig, penaltılarda Freiburg'a 5-3 üstünlük sağladı ve Almanya Kupası'nı ilk kez müzesine götürdü.