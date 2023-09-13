Almanya Milli Takımı'nda bomba patlıyor! Jurgen Klopp iddialara yanıt verdi Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, Hansi Flick'den boşalan Almanya Milli Takım teknik direktörlüğünü istemiyor.

ensonhaber.com

Almanya Futbol Federasyonu, kaybedilen Japonya maçının ardından takımdan ayrılan Hansi Flick'in yerine teknik direktör arayışlarına başladı.

En kuvvetli aday olarak Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp görülse de Alman teknik direktörün menajeri bu kapıyı kapattı.

Jurgen Klopp, 2021 yılında Joachim Low'ün takımdan ayrılmasının ardından da Almanya Milli Takımı'yla adı geçmişti ancak Hansi Flick'in takımın başına geçmesiyle bu söylentiler son bulmuştu.

Hansi Flick'in takımdan ayrılmasının ardından bu iddialar tekrardan alevlense de Klopp'un menajeri Marc Kosicke, bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

2026'ya kadar sözleşmesi var

Jurgen Klopp'un menajeri Marc Kosicke, Sportschau'ya yaptığı açıklamada, "Jurgen'in Liverpool'la uzun vadeli bir sözleşmesi var ve milli antrenörlük pozisyonuna uygun değil." dedi.

Jurgen Klopp, 2022'nin Nisan ayında Liverpool ile sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmıştı.