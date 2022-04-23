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    Almanya'da Bayern Münih şampiyon

    Almanya'da Bayern Münih şampiyon

    Budesliga'da Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup ederek üst üste 10. şampiyonluğunu ilan etti.
    • 23.04.2022 - 21:32
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 21:41
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    Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

    Bayern Münih’in evinde oynanan mücadeleyi ev sahibi Bavyara ekibi 3-1'lik skorla kazandı ve 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

    Bayern Münih, 15. dakikada Serge Gnabry ile öne geçti. 34. dakikada Robert Lewandowski farkı 2'ye çıkardı. Polonyalı süper yıldız, eski takımı Dortmund'a karşı 26. maçında 27. golünüa attı.

    Almanya da Bayern Münih şampiyon #1

    Üst üste 10. şampiyonluk

    Borussia Dortmund, 52. dakikada Emre Can'ın penaltısıyla farkı indirdi. Jamal Musiala, 83. dakikada maçın skorunu ilan etti.

    Üst üste 10. şampiyonluğunu kazanan Bayern Münih, toplamda 32. şampiyonluğunu elde etti.

    Almanya da Bayern Münih şampiyon #2


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