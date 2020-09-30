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    Almanya'da Bayern Münih, Süper Kupa'yı kazandı

    Almanya'da Süper Kupa finalinde Borussia Dortmund'u 3-2 yenen Bayern Münih, 8. kez kupayı evine götürdü.
    • AA
    • 30.09.2020 - 23:44
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    Almanya'da Bayern Münih, Süper Kupa'yı kazandı

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eylül ayına ertelenen Almanya Süper Kupa finalinde, geçen sezonun Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) şampiyonu ve Almanya Kupası'nı kazanan Bayern Münih ile ligi ikinci sırada tamamlayan Borussia Dortmund, Allianz Arena'da karşılaştı.

    İLK YARIYI BAYERN MÜNİH ÖNDE BİTİRDİ

    Mücadeleye hızlı başlayan Bayern Münih, 18. dakikada Corentin Tolisso ve 32. dakikada Thomas Müller'in golleriyle 2-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Borussia Dortmund, 39. dakikada Julian Brandt ile ağları sarstı ve ilk yarı Bayern Münih'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

    Almanya da Bayern Münih, Süper Kupa yı kazandı #1

    KİMMİCH ATTI, BAYERN 8. KEZ KUPAYI KAZANDI

    İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Borussia Dortmund, 55. dakikada Erling Haaland'ın golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Bayern Münih, 82. dakikada Joshua Kimmich'in fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

    Bu skorla Bayern Münih, kupayı 8. kez müzesine götürdü.

    Almanya da Bayern Münih, Süper Kupa yı kazandı #2

    Almanya da Bayern Münih, Süper Kupa yı kazandı #3

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