Almanya'da ilginç gol! Bockhern ağları sarstı

Almanya Bundesliga 2'nin 17. hafta mücadelesinde Christian Titz'in çalıştırdığı Magdeburg ile Daniel Thioune yönetimindeki Fortuna Düsseldorf karşı karşıya geldi.
MDCC-Arena'da oynanan müsabaka 5 gole sahne olurken konuk takım Düsseldorf, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2'lik skorla kazanarak haftayı galibiyetle noktaladı.
Düsseldorf geri döndü
Ev sahibi Magdeburg, 16'da Herbert Bockhorn ve 37'de Xavier Amaechi'nin attığı gollerle ilk yarıyı önde kapadı. Düsseldorf ise ikinci yarıda geri dönmeyi başardı.
Kırmızı-beyazlılar, 46 ve 75'te Vincent Vermeij ve 70. dakikada Shinta Appelkamp'ın attığı gollerle rakibini 3-2 mağlup etti.
Alınan bu sonuçla Düsseldorf, 30 puana yükseldi. Magdeburg ise 20 puanda kaldı.
Enteresan vuruş gol oldu
Karşılaşmaya ise 16. dakikada Magdeburg'un bulduğu gol damgasını vurdu. Dakikalar 16'yı gösterdiğinde Bockhorn, topa ceza sahasının sağ dışından kaleyi açılı gören yerden vurdu.
Alman oyuncu, vuruşunu sağ ayağıyla yaparken top kalenin sağ alt köşesinden ağlarla buluştu.
(Görüntüler Tivibu Spor'dan alınmıştır.)
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