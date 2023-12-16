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Almanya'da ilginç gol! Bockhern ağları sarstı

Almanya'da ilginç gol! Bockhern ağları sarstı Almanya Bundesliga 2'de Magdeburg, konuk ettiği Fortuna Düsseldorf'a 3-2 yenildi. Maçın 16. dakikasında ise ev sahibi takımın oyuncusu Herbert Bockhorn, enteresan bir gol kaydetti.