Almanya'da protestolar sürüyor! Sahaya uzaktan kumandalı araba girdi Bundesliga 2'nin 22. haftasında Hansa Rostock ile Hamburg karşılaştı. Ostseestadion'da oynanan mücadelenin 10. dakikasında sahaya uzaktan kumandalı arabalar girdi. Bu anlar, ilginç görüntülere sahne oldu.

ensonhaber.com

Mersad Selimbegovic'in çalıştırdığı Hansa Rostock ile Merlin Polzin yönetimindeki Hamburg, Almanya Bundesliga 2'nin 22. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Ostseestadion'da oynanan ve 4 golün çıktığı müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Hamburg, dakikalar 34'ü gösterdiğinde Jean Dompe ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi Rostock, 50. dakikada Juan Jose Perea ile eşitliği yakalarken, 82. dakikada Sveinn Gudjohnsen'in golüyle öne geçti.

Ancak maçta son sözü Hamburg söyledi. Konuk takım Robert Glatzel'in golüyle 86. dakikada 2-2'lik eşitliği sağladı. Bu golle birlikte iki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Sahaya uzaktan kumandalı arabalar girdi

Bu maçta ise Almanya'daki futbol stadyumlarında federasyon tarafından futbol için planlanan yatırımcı müdahalesine karşı taraftar protestoları hız kesmeden devam etti.

Maçın 10. dakikasında ev sahibi takımın taraftarları uzaktan kumandalı arabalarla çimlerin üzerinde yarışarak oyunu böldüler.

Bu mini arabalara takılı mavi ve beyaz duman kapları oyun alanını geçici olarak dumanla kapladı.

Diğer maçlarda da protestolar yapılmıştı

Uzaktan kumandalı arabalar cuma akşamı Köln ile Werder Bremen arasında oynanan Bundesliga maçını da yarıda kesmişti.

Taraftarlar mini arabaları Müngersdorf Stadyumu'nun çimleri üzerinde sürerek sahaya atılmış olan tenis toplarının etrafında gezdirdiler ve tribünde "Kendimizi uzaktan kumanda ile kontrol ettirmeyiz" yazılı bir pankart açtılar.

Öte yandan Hertha Berlin taraftarları Magdeburg ile oynanan Bundesliga 2 maçında çimlere art arda atılan tenis topları, 32 dakikalık bir kesintiye neden olmuştu.

Taraftarların yapılan yatırımcı anlaşmasına yönelik eleştirileri haftalar ve aylar boyunca şiddetli protestolara dönüştü.

Protestolar tırmanmadan önce birçok stadyumda pankartlar açılmıştı.