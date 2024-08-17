Almanya'da Süper Kupa'yı Bayer Leverkusen kazandı

Haber Merkezi
Almanya'da Süper Kupa için Bayer Leverkusen ile Stuttgart karşı karşıya geldi.
Normal süresi 2-2 beraberlikle biten maçı penaltılarda 4-3'lük skorla Bayer Leverkusen kazanmayı başardı.
LEVERKUSEN UZUN SÜRE EKSİK OYNADI
Mücadelede Bayer Leverkusen'in gollerini 11. dakikada Victor Boniface ve 88. dakikada Patrick Schick atarken Stuttgart'ın sayılarını 15. dakikada Enzo Millot ve 63. dakikada Deniz Undav kaydetti.
Leverkusen'de Martin Terrier, 37. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
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