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    Almanya'dan FIFA'ya LGBT pazubandı protestosu

    Almanya'dan FIFA'ya LGBT pazubandı protestosu

    Dünya Kupası tarihinin en çok final oynayan takımı Almanya, 2022 Dünya Kupası E Grubu'ndaki ilk maçında Japonya ile karşı karşıya geldi. Maça Almanların protestosu damgasını vurdu.
    • 23.11.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 17:20
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    Almanya Milli Takımı, maç öncesi seremonide FIFA ve Katar'ın Dünya Kupası'nda uyguladığı kuralları protesto etti.

    FIFA, Katar'ın Dünya Kupası için belirlediği kararlara saygı duyulması gerektiğini açıklamış ve uyulmaması halinde sert yaptırımlar uygulanacağını ifade etmişti.

    Almanya'da futbolcular, bu kararı ağızlarını kapatarak tepki gösterdi.

    Almanya dan FIFA ya LGBT pazubandı protestosu #1

    OneLove bandı takamayınca kramponu değiştirdi

    Kaleci Neuer, OneLove bandının yasaklanmasının ardından gökkuşağı rengindeki kramponlarıyla sahadaki yerini aldı.

    Ayrıca deneyimli kaleci, FIFA'nın kaptanlık bandını protesto etmek için kol bandını formanın altına taktı.

    Yuto Nagatomo, 4. farklı Dünya Kupası'nda forma giyerek Japon futbol tarihinin en fazla farklı Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncusu oldu.

    Almanya dan FIFA ya LGBT pazubandı protestosu #2

    Almanya Futbol Federasyonu açıklama yaptı

    Bu gelişmenin ardından Almanya Futbol Federasyonu'ndan protestonun nedeni için açıklama geldi.

    "Milli takımda koyduğumuz değerleri korumak, çeşitlilik ve karşılıklı saygı için kaptanımızın kol bandını (OneLove) kullanmasını istedik. Diğer uluslarla birlikte sesimizin duyulmasını istedik. Siyasi bir açıklama değildi. İnsan hakları tartışılacak bir olgu değildir. Bu mesaj bizim için çok önemli. Kol bandını kullanmayı yasaklamak, vereceğimiz mesajın reddedilmesi ile aynı şeydir."

    Almanya dan FIFA ya LGBT pazubandı protestosu #3

    Almanya dan FIFA ya LGBT pazubandı protestosu #4


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