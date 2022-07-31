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    Almanya'yı uzatmalarda deviren İngiltere, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonu oldu

    Almanya'yı uzatmalarda deviren İngiltere, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonu oldu

    2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2022) finalinde İngiltere, Almanya'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu.
    • 31.07.2022 - 23:37
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 00:04
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    İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan ve resmi rakamlara göre 87 bin 192 taraftarın izlediği maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

    Maçın 62. dakikasında, ikinci yarıda oyuna giren Ella Toone'nin golü ile İngiltere 1-0 öne geçti. Almanya, 79. dakikada Lina Magull'un golü ile skoru eşitledi.

    İngiltere uzatmalarda galibiyeti buldu

    Maçta 90 dakika 1-1 beraberlikle sona erdi ve final karşılaşması uzatmalara gitti.
    Karşılaşmanın 110. dakikasında Chloe Kelly'nin golü ile İngiltere 2-1 geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

    Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Finali İngiltere 2-1 Almanya - VİDEO

    İngilizlerin kadınlarda ilk şampiyonluğu

    Bu sonuçla İngiltere, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda ilk şampiyonluğuna ulaştı.

    Almanya yı uzatmalarda deviren İngiltere, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonu oldu #1

    Almanlar, 9. şampiyonluğu yakalayamadı

    Almanya, 8 kez zafere ulaştığı turnuvanın en çok şampiyonluk yaşayan takımı olma unvanını taşıyor.

    Almanya yı uzatmalarda deviren İngiltere, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonu oldu #2

    Daha önce 1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 ve 2013'te kupa sevinci yaşayan Almanlar, 9. şampiyonluğunu hedefliyordu.

    Almanya yı uzatmalarda deviren İngiltere, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonu oldu #3

    İngiltere, 3. finalde güldü

    İngilizler ise 1984 ve 2009'da olmak üzere iki kez finalde kaybettiği turnuvada ilk şampiyonluğunu elde etti.

    Almanya yı uzatmalarda deviren İngiltere, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonu oldu #4

    Almanya yı uzatmalarda deviren İngiltere, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonu oldu #5

    Almanya yı uzatmalarda deviren İngiltere, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonu oldu #6

    Almanya yı uzatmalarda deviren İngiltere, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonu oldu #7

    Almanya yı uzatmalarda deviren İngiltere, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonu oldu #8

    Almanya yı uzatmalarda deviren İngiltere, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonu oldu #9


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