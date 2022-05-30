Almeria ve Real Valladolid La Liga'ya çıktı

Almeria ve Real Valladolid La Liga'ya çıktı

İspanya'da sezonun tamamlandığı 2. ligde Almeria ve Real Valladolid 1. lige (La Liga) yükseldi.

La Liga'ya yükselme mücadelesinde son haftaya kadar süren rekabette, Leganes ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Almeria ile sahasında Huesca'yı 3-0 yenen Valladolid 81'er puanla 1. lige adını yazdırdı.

Play-0ff oynayacak takımlar

Deplasmanda Alcorcon'a 1-0 yenilen Eibar ise 80 puanla 3. sırada kalarak, Las Palmas, Tenerife ve Girona ile birlikte play-off oynayacak.

Valladolid bir yıl sonra yeniden 1. Lig'de

Eski Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario'nun sahibi olduğu Real Valladolid 1 yıl aradan sonra La Liga'ya dönerken, Almeria da 7 yıl sonra İspanya 1. liginde mücadele edecek.