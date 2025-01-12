Altay Bayındır devleşti! Manchester United, Arsenal'i kupanın dışına itti

İngiltere FA Cup 3. tur mücadelesinde Arsenal ile Manchester United karşı karşıya geldi.
Emirates Stadyumu'nda oynanan ve İlk yarısı golsüz geçen maçta gol perdesi 52. dakikada açıldı.
MANU, ÖNE GEÇTİ
Garnacho'nun pasında topu alan Bruno Fernandes plase vuruşuyla topu sağ köşeden ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi.
UNITED, 10 KİŞİ KALDI
61. dakikada Dalot, Merino'ya yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
ARSENAL, BERABERLİĞİ YAKALADI
Arsenal 10 kişi kalan rakibi karşısında beraberlik golünü 63. dakikada Gabriel ile buldu.
ALTAY, TAKIMINI MAÇTA TUTTU
Ev sahibi ekip 72. dakikada Havertz'in Maguire'ın müdahalesi sonrası yerde kalmasıyla penaltı kazandı.
Mücadelede Man United'ın kalesini koruyan milli futbolcumuz Altay Bayındır, Odegaard'ın sağ köşeye yaptığı vuruşu kurtararak takımını maçta tuttu.
MAÇ ÖNCE UZATMALARA ARDINDAN PENALTILARA GİTTİ
Başarılı performansını kalan dakikalarda da sürdüren Altay kalesini gole kapadı ve maçta normal süre 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmazken maç penaltılara gitti.
ALTAY, TURU GETİRDİ
Seri penaltı atışlarında Altay, Havertz'in penaltısını kurtararak Manchester United'a turu getirdi.
Man United'ın rakibi 4. tur kura çekiminin ardından belli olacak.
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