Altay Bayındır, İngiltere'de eleştirilerin hedefinde: Kornerde feci hata yaptı

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Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Tottenham karşısında aldığı yenilgi sonrası eleştirilerin odağı oldu.

Mücadele, Tottenham’ın 4-3’lük üstünlüğüyle sona ererken, Altay’ın kornerden yediği gol dikkat çekti.

"FECİ HATA" ELEŞTİRİSİ

Tottenham’ın yıldızı Heung-Min Son’un 89. dakikada kornerden attığı gol, İngiliz basını tarafından sert şekilde eleştirildi. Haberlerde, Altay Bayındır’ın bu golde büyük bir hata yaptığı vurgulanırken, “Altay Bayındır’ın feci hatası” ve “Amorim’in rotasyonu Altay’ın hatasıyla geri tepti” gibi başlıklar öne çıktı.

FAUL TARTIŞMASI VE SARI KART

Altay, korner pozisyonunda kendisine faul yapıldığı gerekçesiyle itiraz etti. Ancak hakem, faulü dikkate almadığı gibi Altay’a sarı kart gösterdi. Bu pozisyon sosyal medyada da taraftarlar arasında tartışmalara yol açtı.

TEKNİK DİREKTÖR AMORIM'DEN AÇIKLAMA

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında pozisyonla ilgili sorulara yanıt verdi.

Amorim, “Faul olup olmadığını fark etmedim. Hakemlerle ilgili konuşmamaya çalışıyorum ve bunu sürdürmek istiyorum.” dedi.