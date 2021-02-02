Altay Bayındır kalesinde devleşti

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır, Hatay deplasmanında yaptığı 6 net kurtarışla galibiyette başrol oynadı.

Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'u 90 dakika boyunca zorlandığı karşılaşmada 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

6 NET KURTARIŞ YAPTI

Hatayspor ataklarında zorlanan sarı-lacivertlilerde kaleci Altay müthiş performansıyla ayakta kalan isimlerden oldu.

Karşı karşıya pozisyonlarda kalesini gole kapatan Altay, Hatayspor hücumcularının çektiği 6 şutu kurtararak iyi bir performans sergiledi. 22 yaşındaki file bekçisi Boupendza'nın enfes golünde ise çaresiz kaldı.

"GÜZEL BİR GECEYDİ"

Maç sonunda açıklama yapan Altay Bayındır, önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Altay, "Bizim için önemli bir maçtı. Her maç olduğu gibi. Önemli olan puan kaybetmemek. Bunu yaptık. Çok konuşmak istemiyorum ama bugün güzel bir geceydi. Önümüzde önemli bir maç var. Aynı konsantrasyonla devam edeceğiz." dedi.