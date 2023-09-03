Altay Bayındır, Manchester United'da 1 numarayı giyecek

İngiltere Premier Lig'de 3 hafta sonunda aldığı 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan toplayan Manchester United yaz transfer döneminde takıma yeni katılan futbolcuların forma numarasını resmi hesabından açıkladı.
Temsilcimiz Galatasaray'la birlikte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele edecek olan United'da Fenerbahçe'den kadroya katılan milli kaleci Altay Bayındır'ın da forma numarası belirlendi.
1 numarayı giyecek
Kamerunlu file bekçisi Andre Onana ile forma rekabeti verecek olan 25 yaşındaki kaleci, İngiliz ekibiyle yeni sezonda 1 numaralı formayı giyecek.
Fenerbahçe, 5 milyon euroya sattı
Altay Bayındır, 5 Milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibine transfer olmuştu.
Fenerbahçe, oyuncunun sonraki satışından %20 pay ve satış bedelinin 10 milyon euroyu geçmesi halinde +1 Milyon euro daha pay alacak.