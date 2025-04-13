Altay Bayındır, Premier Lig'de ilk maçına çıktı

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İngiltere Premier Lig'in 32. hafta mücadelesinde Newcastle United ile Manchester United karşı karşıya geldi.

St. James Park'ta oynanan müsabakayı ev sahibi takım Newcastle United 4-1'lik skorla kazandı.

İLK KEZ PREMIER LİG MAÇINA ÇIKTI

Altay Bayındır, Lyon ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında hatalı goller yiyen ve yoğun şekilde eleştirilen Andre Onana yerine maça ilk 11'de başladı.

Milli kaleci, kariyerinde ilk kez bir Premier Lig maçına ilk 11'de başlamış oldu.

NEWCASTLE, 4 GOLLE KAZANDI

Newcastle, 24. dakikada Sandro Tonali ile öne geçti. Manchester United, 37. dakikada Alejandro Garnacho ile eşitliği sağladı.

Ev sahibi ekip 49 ve 64'te Harvey Barnes, 77. dakikada Bruno Guimaraes ile galibiyete ulaştı.

Newcastle, böylece ilk 5 isabetli şutunda 4 gol bulmuş oldu.

NEWCASTLE'DAN 4'ÜNCÜ SIRA İÇİN DEV ADIM

Üst üste 4. galibiyetini elde eden Newcastle, puanını 56'ya çıkardı.

Newcastle, Manchester City ve Chelsea'den 1 maç eksiği olmasına karşın puan farkıyla 4'üncü sıraya yükseldi.

MANCHESTER UNITED GALİBİYETE HASRET

Son 5 maçta 1 kez kazanabilen Manchester United ise 38 puanda kaldı.

Newcastle, gelecek hafta Crystal Palace'ı ağırlayacak. Manchester United ise sahasında Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolves ile karşılaşacak.