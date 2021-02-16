Altay Bayındır'ın bonservis bedeli

Fenerbahçe'nin başarılı eldiveni Altay Bayındır'ın talipleri artarken sarı-lacivertli yönetim, bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi.

Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla büyük beğeni toplayan Altay Bayındır, özellikle Hatayspor ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında 3 puanın mimarlarından biri oldu.

20 MİLYON EURO İSTENECEK

Bu olumlu grafik Avrupa'da birçok kulübün de ilgisini çekerken sarı-lacivertli takımın, 22 yaşındaki file bekçisi için en az 20 milyon euro bonservis isteyeceği öğrenildi.

23 MAÇTA 23 GOL YEDİ

Daha önce Eljif Elmas ve Vedat Muriç'ten yüklü bir gelir elde eden Fenerbahç,e bu yaz Altay Bayındır'dan da aynı derecede bir para kazanıp, Westerlo'ya kiralık olarak gönderilen Berke Özer'i kadroya çağıracak.

Altay, bu sezon 23 maçta 23 gol yerken 7 maçta da kalesini gole kapattı.