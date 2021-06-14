Altay'da kaleci adayları

Yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde yenileyecek Altay, kaleci takviyesi için arayışlarına devam ediyor.

Yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde yenileyecek Altay'ın, Slovenya ekibi NK Maribor'da forma giyen Boşnak kaleci Kenan Piric ve Rizespor'dan 20 yaşındaki kaleci Zafer Görgen'le ilgilendiği belirtildi.

KALECİ ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

Bosna Hersek Milli Takımı'nda da görev alan 26 yaşındaki Piric'in ismi, daha önce Göztepe ile anılmıştı.

Rizesporlu genç file bekçisi Zafer'e ise Süper Lig'den pek çok kulübün talip olduğu kaydedildi.



