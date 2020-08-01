Altın Ayakkabı'nın sahibi Ciro Immobile

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Lazio'nun yıldızı, Avrupa liglerinin en çok gol atan futbolcusuna verilen Altın Ayakkabı ödülünün sahibi olmayı garantiledi.

Serie A'da geride kalan 37 haftada 35 gole imza atarak rakiplerini geride bırakan Lazio'nun yıldızı Ciro Immobile, 2020 yılında Altın Ayakkabı ödülünü kazanmayı garantiledi.

Bu sezon Lazio forması altında çıktığı 36 lig maçında 35 gole imza atan Immobile, uzun süredir Altın Ayakkabı yarışında zirvede olan Robert Lewandowski'yi geride bırakmıştı.

Serie A'da son hafta karşılaşmaları öncesi Immobile'i geride bırakma ihtimali olan tek isim olan Juventus'un 31 gol atan Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Roma ile oynanacak maçın kadrosuna alınmayınca 30 yaşındaki oyuncunun ödülü kazanması kesinleşti.

KARİYERİNDE İLK KEZ ALTIN AYAKKABI KAZANDI

Kariyerinde ilk defa Altın Ayakkabı ödülünü kazanacak olan Immobile, takımının ligin son haftasında Napoli ile oynayacağı maçla birlikte sezonu noktalayacak.

2016'da Sevilla'dan Lazio'ya transfer olan Immobile, İtalyan ekibinin forması altında bugüne dek çıktığı 177 resmi maçta 124 gole imza atıp 31 de asist yaptı.

Altın Ayakkabı'yı bir önceki sezon La Liga'da attığı 36 golle Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazanmıştı.