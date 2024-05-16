Amad Diallo'dan Arda Güler sevinci!

İngiltere Premier Lig'in 34. hafta erteleme maçında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United evinde, Eddie Howe'un yönetimindeki Newcastle United'ı 3-1 mağlup etti.
Old Trafford'da oynanan maçta Manchester ekibinin gollerini 31. dakikada Kobbie Mainoo, 57. dakikada Amad Diallo ve 84. dakiakda Rasmus Höjlund kaydetti.
Newcastle United'ın gollerini ise 49. dakikada Anthony Gordon ve 90+1'de Lewis Hall kaydetti.
İki takım da son haftaya aynı puanda girdi
Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 57'ye yükseltirken, Newcastle United ise 57 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester United deplasmanda Brighton ile mücadele ederken, Newcastle United deplasmanda Brentford'a konuk olacak.
Diallo'dan Arda sevinci
Bu müsabakada ise Manchester United'ın ikinci golünü kaydeden Amad Diallo'nun, golden sonra milli futbolcumuz Arda Güler ile özdeşleşen gol sevincini yapması dikkat çekti.
21 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun golün ardından bu sevinci yapması sosyal medyada gündem olmayı başardı.
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