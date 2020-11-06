Ameliyat edilen Diego Maradona'nın sağlık durumu

Diego Maradona, beyin ameliyatı sonrasında operasyon semptomlarıyla mücadele ediyor. Efsane ismin doktoru Leopoldo Luque, Maradona'nın birkaç gün daha hastanede kalacağını söyledi.

Futbolun yaşayan efsanesi Diego Armando Maradona, geçtiğimiz hafta sonunda hastaneye yatırılmış ve beynindeki bir damarda pıhtı oluşması nedeniyle ameliyat edilmişti.

60 yaşındaki Maradona'yı hastahane önünde bekleyen taraftarlarının önünde bir açıklama yapan doktor Leopoldo Luque, "İyileşme seviyesi çok iyi. Yakın zamanda ayağa kalkabilecek, yürüyebilecek duruma gelecek. Diego'nun nörolojik hiçbir hasarı bulunmuyor. Yine de dikkatli olmaya devam edeceğiz." dedi.

Arjantin Birinci Futbol Ligi takımlarından Gimnasia'nın teknik direktörlüğünü yapan Maradona, 30 Ekim'de 60. yaş gününü kutlamıştı.

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Maradona, Arjantin Milli Takımı formasıyla 1986'da FIFA Dünya Kupası'nı kaldırmış, İtalyan kulübü Napoli ile de 2 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.