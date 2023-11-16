Ana Markovic'ten yıldız futbolculara çağrı! Hırvat futbolcu Ana Markovic, dünya futbolunun yıldız isimlerinden bir istekte bulundu. 24 yaşındaki ünlü isim, "Mbappe veya Haaland gibi oyuncuların kendi kulüplerinin maçlarını izlemelerini istiyorum" dedi.

ensonhaber.com

Kadın futbolunda yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren Hırvat oyuncu Ana Maria Markovic, dünya futbolunun yıldız isimlerinden bir istekte bulundu.

Kariyerine İsviçre Ligi takımlarından Grasshopper'da devam eden 24 yaşındaki forvet oyuncusu, Kylian Mbappe, Neymar ve Erling Haaland'ı kadın futboluna katılmaya teşvik etti.

"Kadın futboluna yardımcı olabileceğini düşünüyorum"

Yıldız futbolculardan isteği olan Markovic, şu ifadeleri kullandı:

Futbolun en büyük isimlerinin bizim maçlarımızı izlemeye gelmeleri, Mbappe veya Haaland gibi oyuncuların kendi kulüplerinin maçlarını izlemelerini istiyorum. Neymar'ın Brezilya maçlarını izlemesi halinde kadın futboluna yardımcı olabileceğini düşünüyorum.

"Her konuda gelişiyoruz"

Kadın futbolunun geliştiğini belirten Markovic, şunları dedi:

Kadın futboluna eskiye göre daha fazla ilgi gösterildiğini düşünüyorum çünkü her konuda gelişiyoruz. Kalite, oyun tarzı ve sahip olduğumuz fırsatlar sonucu kadın futbolu daha fazla dikkat çekti.

"Oyunumuzun kalitesi geçmişe göre çok daha yüksek"

Hırvat oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Oyunumuzun kalitesi geçmişe göre çok daha yüksek. Sanırım insanlar çabalarımızı, bunun için çok çalıştığımızı anlıyor çünkü gerçekten daha iyi olmaya çalışıyoruz. Bu büyümenin bir nedeni de tüm kadınların da futbolumuza katkı sağlamasıdır.

"Herkesin bize inanması gerekiyor"

Herkesin kendilerine inanmasını söyleyen Markovic, şu sözleri sarf etti: