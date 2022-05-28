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    Ancelotti: Sadece İstanbul'da kaybettim

    Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, dev final öncesinde yaptığı basın toplantısında "Sadece İstanbul'da Liverpool'a karşı kaybettim" sözlerini söyledi.
    • 28.05.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 10:45
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    Ancelotti: Sadece İstanbul'da kaybettim

    Şampiyonlar Ligi final müsabakasında bu akşam Liverpool ile Real Madrid kozlarını paylaşacak.

    Paris'de bulunan Stade de France Stadı'nda oynanacak dev final öncesi eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

    "Her şeyimizi vererek oynayacağız"

    Ancelotti; iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Finale geldiysek başarılıyız demektir. Kulübümüzün tarihinin farkındayız, beklentileri de biliyoruz. Çok iyi bir sezon geçirdik ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna tek bir adım kaldı. Her şeyimizi vererek oynayacağız." ifadelerini kullandı.

    Ancelotti: Sadece İstanbul da kaybettim #1

    "Sadece İstanbul'da Liverpool'a karşı kaybettim"

    Kariyerinde toplam 5. kez Şampiyonlar Ligi finaline çıktığını hatırlatan İtalya futbolunun yetiştirdiği isim, "Oynadığım tüm finallerle ilgili iyi anılarım var. Sadece İstanbul'da Liverpool'a karşı kaybettim. Finalde her şey olabilir, her şeye hazırlıklı olmalıyız. Hazırlanmak için yeterli zamanımız vardı ve hakem ilk düdüğü çalana kadar geldiğimiz yerin keyfini yaşamalıyız." açıklamasını yaptı.

    Ancelotti: Sadece İstanbul da kaybettim #2


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